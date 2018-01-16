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’de si: 2 ölü

’in İvrindi ilçesinde dan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 17:50
Balıkesir’de soba zehirlenmesi: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, İvrindi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi, Edremit Caddesi'nde si sonrası Fatma S. (65) ve emekli PTT görevlisi Mustafa S. (68) hayatını kaybetti. Evin başka bir odasında yatan çiftin çocuğu durumu fark ederek polise ve 112 ekiplerine haber verdi.

CENAZELER KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Eve gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit ederken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Çiftin cenazelerinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

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Balıkesir’de soba zehirlenmesi: 2 ölü
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