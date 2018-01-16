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Başkent Adliyesi önünde döner bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Adliyesi önünde husumetli olduğu 3 kişinin ‘döner bıçaklı’ saldırısına uğrayan şahıs yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 17:15
Başkent Adliyesi önünde döner bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye önünde arkadaşını bekleyen Kemal S., yanına yaklaşan ve daha önceden husumetli olduğu 3 kişinin, 'sallama' diye tabir edilen 'döner bıçaklı' saldırısına uğradı. Olduğu yere yığılan Kemal S., daha sonra ayaklanarak adliyenin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan trafik polisi kontrol noktasına gelerek, polisten yardım istedi. Yüzünde çok sayıda darp izi olan ve bel kısmında çeşitli kesikler bulunan Kemal S.'yi gören polisler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı Kemal S.'yi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis, yaralıdan aldıkları bilgi ile bölgede geniş çaplı arama başlattı.

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Başkent Adliyesi önünde döner bıçaklı saldırı: 1 yaralı
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