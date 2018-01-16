Biri gözcülük yaptı, diğeri hırsızlık

Artvin'de bulunan bir işletmeye müşteri gibi giren kimliği belirsiz iki kişi girerek etrafı kolaçan etmeye başladı. İşletme sahibinin farklı bir müşteri ile dışarıya çıkması ile birlikte şüpheli iki şahıstan biri de onlarla beraber dışarıya çıktı. İşletme sahibi dükkândan uzaklaşınca etrafı kolaçan etmeye başlayan şahıs içerideki arkadaşına durumun müsait olduğunu anlatan el hareketleri yaptı. İçerideki şahıs cesaret edemeyince dışarıdaki arkadaşı ile yer değiştirdi. Bu kez dışarıya çıkan şahıs içerideki arkadaşına durumun müsait olduğunu anlatan işaretler yapmaya başladı. İçerideki şahıs ise gözüne kestirdiği şarja takılı cep telefonunu cebine koydu. İki şahıs daha sonra arkalarına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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