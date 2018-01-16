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’da kayıp işadamının cesedi bulundu

Kenan GÜRBÜZ
KENAN GÜRBÜZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018
Bodrum’da kayıp işadamının cesedi bulundu
'nın ilçesinde 9 gün önce kaybolan Gumsal Beach Club'ın işletmecisi , ormanlık alanda ölü bulundu. Özdemir'i arkadaşı ve eski ortağı 'in öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüphelinin itirafları doğrultusunda 46 yaşındaki Özdemir'in cesedinin Göktepe mevkisindeki makilikte olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli ile makilik ve çalılık alana giden polis, üzeri naylonla örtülü, başından vurulmuş halde Özdemir'in cesedini buldu. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Hastaneye gelen Özdemir'in yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili Özdemir'in arkadaşı eski ortağı Mustafa Özbelen (40) ile eşi T. Özbelen, kayınpederi A.S. ve baldızı K.S.'yi gözaltına aldı. silahını bulmak için dalgıç polisler Bitez Mahallesi'nde çalışma başlattı. Mustafa Özbelen ilk ifadesinde, "Ali ile aynı evde yaşıyorduk. Bir süredir eşim ile Ali hakkında dedikodular duyuyordum ama inanmıyordum. Onları aynı yatakta görünce gururuma yediremedim ve bu suçu işledim" dediği ileri sürüldü.

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Bodrum’da kayıp işadamının cesedi bulundu
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