Bodrum’da kayıp işadamının cesedi bulundu

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde 9 gün önce kaybolan Gumsal Beach Club'ın işletmecisi Ali Özdemir
, ormanlık alanda ölü bulundu. Özdemir'i arkadaşı ve eski ortağı Mustafa Özbelen
'in öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüphelinin itirafları doğrultusunda 46 yaşındaki Özdemir'in cesedinin Göktepe mevkisindeki makilikte olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli ile makilik ve çalılık alana giden polis, üzeri naylonla örtülü, başından vurulmuş halde Özdemir'in cesedini buldu. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Hastaneye gelen Özdemir'in yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili Özdemir'in arkadaşı eski ortağı Mustafa Özbelen (40) ile eşi T. Özbelen, kayınpederi A.S. ve baldızı K.S.'yi gözaltına aldı. Cinayet
silahını bulmak için dalgıç polisler Bitez Mahallesi'nde çalışma başlattı. Mustafa Özbelen ilk ifadesinde, "Ali ile aynı evde yaşıyorduk. Bir süredir eşim ile Ali hakkında dedikodular duyuyordum ama inanmıyordum. Onları aynı yatakta görünce gururuma yediremedim ve bu suçu işledim" dediği ileri sürüldü.