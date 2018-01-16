Darbeci general gemiyle kaçış planı yapmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Akşam saatlerinde yanındaki teknisyen arkadaşı Ramazan'a uçağın pilotundan gelen telefon üzerine Atatürk Havaalanı'na geri döndüklerini ifade eden Taşar, "Uçağın başına gittik. Biraz bekledikten sonra teçhizatlı askerler uçağa binmeye başladı. Yanlarında içerisinde mühimmat ve silah olduğunu düşündüğüm sandıklarla birlikte geldiler. Bu ekiplerin yanında, konuşurken 'Barbaros albay' diye hitap ettikleri uçuş kıyafetli birisi vardı. Ben de terörle mücadele harekatı görevi olduğunu düşündüm." diye konuştu.

Barbaros albayın, telefonla Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 125. Filodan Mehmet Beşir Kanat'la konuştuğunu aktaran Taşar, bunun üzerine kalkış emrini Barbaros albayın birinci pilota ilettiğini duyduğunu aktardı.

Taşar, kalkıştan bir saat sonra indikleri Akıncı Üssü'nde yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Havadayken askeri radarla temas kurulduğunu, güzergahın açık olduğunu duydum. Bu şekilde Akıncı Üssü'ne iniş yaptık. Uçaktan indirilen malzemenin nereye konulacağını Hakan Evrim planlıyordu. Kapıdan giriş yaptıktan sonra ilk girişte siviller ve üniformalı kişileri gördüm. Erlerin bulunduğu çay ocağına geçtik. Çay alıp Filo'nun arka tarafındaki banklara oturduk.

"MECLİSİN BOMBALANDIĞINI DUYDUK"

Bankta çay içerken yan taraftaki bankta emniyetin ve Meclisin bombalandığının konuşulduğunu duydum. Uçak komutanımız Nazif Baysal'a 'Ne yapacağız?' diye sorduk. O da bana içerde sivillerin olduğunu, kimin ne iş yaptığını bilmediğimiz için isimliklerimizi çıkarmamızı söyledi."

Taşar, 143. Filo'da dolaştığı esnada eski tümgeneral Kubilay Selçuk ile uzun saçlı sivil şahsı kapısı açık olan bir odada harita incelerken gördüğünü, sivil şahsın Selçuk'a TÜRKSAT ile ilgili bir şeyler anlattığını iddia etti.

GEMİ İLE KAÇACAKLARDI

Sabah saatlerinde bulundukları binadan çıkış yaparken kapının girişinde Akıncı Üs Komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim'in davanın sivil sanıklarıyla konuşmasına şahit olduğunu bildiren Taşar, "Hakan Evrim'in de aralarında olduğu bir grup, gemi ile bir yerlere gitme planı yapıyorlardı. Aralarında sivil şahıslar da vardı. Hakan Evrim general, 'Video görüntülerini de silmemiz lazım' diye konuşuyordu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, çapraz sorgusunda, "Evrim'in 'Video görüntülerini silin.' dediğinde yanında kimler vardı? sorusuna Taşar, "O anda sivil ve askerler vardı yanında ama şu karacıydı şu havacıydı diyemem. Ama içerde gördüğüm siviller kesin vardı." yanıtını verdi.