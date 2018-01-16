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‘Dikkatim dağılınca motosiklet devrildi’

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018
‘Dikkatim dağılınca motosiklet devrildi’
Bir 'nin otoparkında aracıyla geri manevra yaptığı sırada motosikletine çarptığı Samet Sarıömeroğlu'nun açtığı davada cevap hakkını kullanan sanatçı , masum olduğunu savundu. Annesi Süheyla Aldinç'le birlikte sinema filmi izlemek için 7 ay önce Etiler Akmerkez'e giden sanatçı Ayşegül Aldinç, aracıyla geri manevra yaptığı sırada Sarıömeroğlu'nun (28) motosikletine çarptı. Sarıömeroğlu, filme yetişmek için beklemeden otoparktan ayrılan Aldinç'e, bin 300 liralık tazminat davası açtı. Aldinç'in avukatı, "Aracını park edecek bir park yeri bulduğunda baston kullanan ve çok fazla ayakta kalamayan annesini araçtan indirmiş ve aracını geri manevra ile park etmeye çalışmıştır. Müvekkilimin yanından bazı yayalar geçtiği için dikkati dağılmıştır. Davacının gerçek zararının tespitini istiyoruz" dedi.
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‘Dikkatim dağılınca motosiklet devrildi’
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