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Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018
Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi

'da bir hasta yakınının hakaretine uğrayan doktor beyin kanaması geçirdi. Ordu'da müdahale edilemeyen ve 'a sevk edilen doktor yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Önceki akşam Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi olan Dr. Bülent Eşitken ile hasta yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında tansiyonu yükselen Dr. Eşitken bir anda fenalaştı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan Dr. Bülent Eşitken'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ordu'da müdahale edilemeyen Dr. Bülent Eşitken, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi
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