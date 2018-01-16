Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi

Ordu'da bir hasta yakınının hakaretine uğrayan doktor beyin kanaması geçirdi. Ordu'da müdahale edilemeyen ve Samsun'a sevk edilen doktor yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Önceki akşam Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi olan Dr. Bülent Eşitken ile hasta yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında tansiyonu yükselen Dr. Eşitken bir anda fenalaştı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan Dr. Bülent Eşitken'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ordu'da müdahale edilemeyen Dr. Bülent Eşitken, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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