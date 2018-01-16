Kağızman’da kaçak sigara ele geçirildi

Kağızman Jandarma Karakol Komutanlığı ile Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akçay Jandarma Karakol Komutanlığı Köprübaşı mevkiinde yapılan yol kontrollerinde Iğdır istikametinden Kars istikametinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü durdurularak güvenlik uygulaması yapıldı.

Jandarma ekiplerinin otobüste yaptıkları aramada, bagajda bulunan ve H.B.'ye ait olan valiz ve çantalarda yapılan aramada, 106 karton, bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli H.B. gözaltına alınırken, ele geçirilen bin 60 paket kaçak sigara muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan H.B.'ye ÖTV Genel Tebliği kapsamında 14 bin 80 TL. idari para cezası uygulandı.