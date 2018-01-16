Kayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’da

Kocaeli'nde 17 yaşındaki kızı Ecem'in kaybolmasının ardından bunalıma giren ve Kandıra açıklarında denize atlayan anne Esra Ercömert'in (41) cesedi bulundu. Esra Ercömert ve kızı Ecem'in hayatı ise tam bir dram... Esra ilk evliliğini 23 yaşında iken Gökhan Balcı ile yaptı. Bu evlilikten Ecem dünyaya geldi. Genç kadın 4 yıl sonra eşinden boşandı. Kızı Ecem ile birlikte Gölcük'te yaşayan ailesinin yanına döndü. Ercömert bir süre sonra ikinci evliliğini yaptı. Ancak bu evliliği de uzun sürmedi. Bir mimarlık ofisinde çalışan Esra Ercömert, 2 yıl önce rahim kanseri olduğunu öğrendi. Zorlu bir süreç geçirdi. Bir yıl önce ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu. Ancak kendisinden hemen sonra kızı Ecem rahatsızlandı. Yapılan tetkiklerde Ecem'in göğüs kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kendisi gibi kızı da zorlu bir sürece girdi. Ecem'in geçen yıl martta bir göğsü alındı. Tetkiklerde genç kızın sonuçları iyi çıktı. Ancak 11 gün önce Ecem ortadan kayboldu.

'TARİHİ TAÇ VERECEK'

İddiaya göre genç kız en son, annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen Süleyman Kara ile buluştu. Ecem kaybolmadan önce erkek arkadaşına şu mesajı gönderdi; "Süleyman amca bir mezarda tarihi taç buldu. Zengin olduk." Mesajında Kara ile buluşacağını yazan Ecem'den bir daha haber alınamadı. Tarihi eser kaçakçılığından aranan Kara tutuklandı. Evde 25 gram esrar, 4 eski tabanca ele geçirildi. Genç kızın babası Gökhan Balcı ise SABAH'a konuştu. Balcı, "Mahkeme kızımın velayetini anneye verdiği halde 12 yaşına kadar ben büyüttüm. Annesinin bir yıldır Süleyman Kara ile ilişkisi varmış. Kara ifadesinde Ecem'i görmediğini anlatmış. Ama Ecem'in yazdığı son mesajlar, en son onunla görüştüğünü gösteriyor" dedi.