O canavarlara ibretlik ceza

Sakarya
'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Halid Al-Rahmun ve 10 aylık bebeği Halaf Al-Rahmun 6 Temmuz 2017'de korkunç bir vahşete kurban gitmişti. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün geniş güvenlik önlemleri altında karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Birol Karacal ile Celal Bay, müşteki Halid Al-Rahmun, kardeşleri ile öldürülen kadının babası Muhammed Abdülhadi Ali Al-Rahmun, taraf avukatları ve vatandaşlar katıldı. Talihsiz kadının yakınları sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanıkları "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme", "gebe olduğu bilinen kadını öldürme", "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme", "nitelikli cinsel saldırı", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ile "nitelikli yağma" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 72'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.
Eşini ve oğlunu kaybeden Halid Al-Rahmun ile kayınpederi duruşma öncesi sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. KADEM üyeleri de aileyi yalnız bırakmadı.