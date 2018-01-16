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oto hırsızlık çetesini 41 ayrı kamerayı 10 saat izleyerek buldu

i 3 farklı adresten otomobillerin çalınıp parçalanması olayının zanlılarını 41 kamerayı 10 saat boyunca izleyerek tespit edip yakaladı. Edinilen bilgiye göre olay, 12 Ocak’ta Çukurovaya bağlı Şambayadı ve Söğütlü mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hayri Yılık’a (57) ait 2004 model 27 C 6244 plakalı kamyonet, Taylan Aslan’a (38) ait 01 PZ 737 otomobil ile birlikte ’in (35) 01 HY 411 plakalı otomobili aynı gece çalındı.

Giriş Tarihi: 16.1.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 09:48
Polis oto hırsızlık çetesini 41 ayrı kamerayı 10 saat izleyerek buldu
Özel ekip kuruldu

Araçları çalınan vatandaşlar emniyete başvuru yapınca Emniyet Müdürü Selami Yıldız, aynı günde 3 aracı çalan şahısların derhal bulunması talimatını verdi. Bu talimat üzerine Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli deneyimli lerden özel ekip kuruldu. Polis araçları çalınan vatandaşların evlerinden başlayarak güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Polis 41 ayrı kamerayı 10 saat inceleyip zanlıların isimlerini belirledi.

Polis zanlıların adreslerini de tespit ederek Küçükdikili Mahallesi'ndeki 5 ayrı adrese şok baskın düzenledi. Operasyonda E.E., (30), H.A. (27), C.C.Y. (21), E.A. (21) ve A.Ö. (21) yakalandı.

Polis yaptığı incelemede zanlıların gözlerine kestirdikleri eski model ve modifiye araçları çalıp, ıssız bir yere götürerek burada parçalara ayırdıkları belirlendi. Zanlıların, hedef şaşırtmak için de otomobillerden geriye kalanları, çalınan diğer araçların yerine koydukları ortaya çıktı.
Çetenin, Şambayadı Mahallesi'nden çalınan bir otomobili Söğütlü Mahallesi'ne, Söğütlü'dekini Sarıhamzalı Mahallesi'ne, buradan da çalınan otomobili de Şambayadı'ya bırakıp, izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 5 zanlı, sevk edildikleri adliyede 'delil' olarak sunulan görüntülerin net olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, oto hırsızlık çetesinin hedefinde yer alan ve 'e ait otomobildeki 15 bin lira değerindeki cihazı tek tek söktükleri ortaya çıktı. Aracın motoru başta olmak üzere tüm elektronik cihazlarını, koltuk ve ses sistemiyle birlikte lastiklerine varıncaya kadar söken çetenin, söz konusu otomobili kullanılamayacak hale getirdiği belirlendi.
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Polis oto hırsızlık çetesini 41 ayrı kamerayı 10 saat izleyerek buldu
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