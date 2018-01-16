Polis, silahlı gaspçıları maskelerinden yakaladı

Olay, geçtiğimiz Cuma gecesi saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Ünal Mahallesi'nde bir kişiden silah zoruyla motosikletinin gasp edilmesi üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.





POLİS, SİLAHLI GASPÇILARI MASKELERİNDEN YAKALADI



Polis, zanlıların kimliklerini tespit edebilmek için ilk olarak gasp olayının yaşandığı adres çevresindeki tüm işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını topladı. 150'ye yakın kamera kaydını tek tek izleyen ekipler, üç zanlının kafalarında maske takılı vaziyette yaya olarak giderlerken görüntülerini buldu. Polis daha sonra Karaman'da bu tür maske satan işyerlerini araştırmaya başladı. Bir işyerinin bu maskeleri sattığını tespit eden ekipler, işyerine giderek sahibine şüphelilerin görüntüsünü izletti. İşyeri sahibinin zanlıları teşhis etmesi üzerine polis de şahısların kimliklerini belirledi.



POLİSİN GASPÇILARDAN BİRİSİNİ MOTOSİKLETLE KAÇARKEN YAKALAMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ



Polis, kimliklerini tespit ettiği A.Ö. (21), Ö.C. (18) ve Ö.Ö.'yü (17) aramaya başladı. Şüphelilerden A.Ö.'nün motosikletle şehir merkezinde tur attığını gören sivil ekip, şahsın hemen peşine takıldı. Yaşanan kovalamacanın ardından ekip, şahsı kavşakta polis aracıyla sıkıştırarak yakaladı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Yere yatırıldıktan sonra elleri arkadan kelepçelenen A.Ö. polis otosuna bindirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın motosikleti ise çekiciyle otoparka çekildi. Ekipler diğer iki zanlıyı da yakaladı. Zanlıların gasp ettikleri motosikletle olayda kullandıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan üç şüpheli, tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Bu arada gasp olayına karışan ve sivil ekibin kovalamacası sonucu yakalanan A.Ö'nün askerden izinli olarak geldiği öğrenildi.