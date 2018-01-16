Sabancı Üniversitesi’nde Mandal dönemi başladı

Sabancı Üniversitesi Rektörvekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu, rektörlük görevini Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde düzenlenen törenle Prof. Dr. Hasan Mandal'a teslim etti. Kadıoğlu'na teşekkür eden Sabancı, "Yeni bir üniversiteyiz ama görüyorsunuz ki birlikte daha güçlüyüz. Ayşe Hocama çok teşekkür ediyorum. Değerli bilim insanı Hasan Mandal'a da tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Bizim için onun bugün burada olması, tekrar yuvamıza geri dönmesi anlamı taşır. Bu yeni dönemde yeni ve öncü zirvelere ulaşacağımıza, yeni yarışları beraber kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

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