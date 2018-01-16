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’nde Mandal dönemi başladı

ANKA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018
Sabancı Üniversitesi’nde Mandal dönemi başladı

Rektörvekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu, rektörlük görevini Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı 'nın ev sahipliğinde düzenlenen törenle Prof. Dr. Hasan Mandal'a teslim etti. Kadıoğlu'na teşekkür eden Sabancı, "Yeni bir üniversiteyiz ama görüyorsunuz ki birlikte daha güçlüyüz. Ayşe Hocama çok teşekkür ediyorum. Değerli bilim insanı Hasan Mandal'a da tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Bizim için onun bugün burada olması, tekrar yuvamıza geri dönmesi anlamı taşır. Bu yeni dönemde yeni ve öncü zirvelere ulaşacağımıza, yeni yarışları beraber kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

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Sabancı Üniversitesi’nde Mandal dönemi başladı
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