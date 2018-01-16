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satan suç makineleri yakalandı

’in Midyat ilçesinde şüpheli bir otomobilde yapılan aramada 25 bin , 2300 dolar para ve 1 miktar yakalandı. Şüpheli şahısların suç dosyalarının kabarık olduğu belirtildi. Zanlılar gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 01:04
Sahte altın satan suç makineleri yakalandı
Edinilen bilgilere göre, 'in Midyat ilçesinde Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Midyat-İdil uygulama noktasında yapılan kontrollerde şüphelenilen 1 otomobilde yapılan aramada 25 bin , 2300 dolar ve 1 miktar yakalandı. Şüpheli şahıslar, H.E., M.Ş.E., Ş.A., A.K. gözaltına alındı. M.Ş.E. isimli şüphelinin daha önce, yağma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kapkaççılık suçlarından 22 adet kaydı olduğu öğrenildi. H.E.'nin ise dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık suçlarından 28 adet kaydı olduğu öğrenildi.
Yapılan aramada ele geçirilen 25 Bin TL, 2300 Dolar ve 1 miktar sahte olduğu düşünülen sahte Altına el konuldu.
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Sahte altın satan suç makineleri yakalandı
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