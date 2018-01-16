Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ünlü diş hekiminin ölümünde flaş gelişme

Ünlü diş hekiminin ölümünde flaş gelişme

Yaptığı sağlık programları ile tüm Türkiye’nin tanıdığı isimlerden bir haline gelen ve Kadıköy’deki evinde başından silahla vurulmuş olarak bulunan diş hekimi ’ın (32) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Diş hekimi Bircan’ın ettiğini belirten savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Giriş Tarihi: 16.1.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 10:35
Ünlü diş hekiminin ölümünde flaş gelişme

Kadıköy'de diş hekimliği yapan 32 yaşındaki , 8 Haziran 2017 tarihinde eşi 'ı Bakırköy'de yaşayan kayınvalidesinin evine bıraktıktan sonra Kalamış'taki işyerine geldi. Öğle saatlerinde Feneryolu Mahallesi'ndeki evine gitti. Eşi Selnur Bircan, telefonla ulaşamayınca apartman görevlisini arayarak çilingir çağırmasını ve eve girmesini istedi.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Apartman görevlisi Cengiz Akar, eve girdiğinde Doktor Bircan'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Akar, hemen polis ve sağlık ekibi çağırırken, Bircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından, Abdullah Doğan Bircan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Bircan'ın ölümünün ederek yani kendi fiili neticesi meydana geldiği ve ölümün meydana gelmesinde başka bir şahsın kusur ve tesiri tespit edilememiş olduğundan, olayla ilgili kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü diş hekiminin ölümünde flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN