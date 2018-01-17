14 kişilik minibüsten 71 mülteci çıktı

Erzincan-Erzurum
karayolunun Üzümlü İlçesi yakınlarında bir minibüsün mültecileri bırakarak uzaklaştığını gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Ağrı
'dan yola çıkarak 450 kilometre yol geldiği belirlenen Afganistan, Pakistan, Nijerya ve İran uyruklu, 5'i çocuk, 3'ü kadın 69 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Erzurum yönüne kaçan Devran Y. (28) ve Bilal K.'nin (28) içinde bulunduğu minibüs de jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan incelemede 14 kişilik minibüse koltukları sökülerek 71 kişi sığdırıldığı, mültecilerin hava almak için yan camı kırdığı anlaşıldı. İki zanlı tutuklandı.