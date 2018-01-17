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’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 14:40 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 14:48
Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, -Ortaköy karayolu üzerinde B. (96) idaresindeki 06 AFG 121 plakalı otomobil, karşı yönden gelen (77) idaresindeki 07 SR 656 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. da sürücüler ve araçlarda bulunan Murat B. (43), Aynur A. (49), Ali D. (62), Tolga B. (31) ve Y.G. (15) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yapıldı. Otomobilde sıkışan sürücülerden Yaşar Eser, ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Araçların adeta hurdaya döndüğü kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü

Yaşar Eser yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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