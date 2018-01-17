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’de yaşlı çift soba kurbanı

Giriş Tarihi: 17.1.2018
Balıkesir’de yaşlı çift soba kurbanı
'in İvrindi ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İvrindi ilçesine bağlı Mahallesi, Edremit Caddesi'nde soba zehirlenmesi sonrası Fatma S. (65) ve emekli PTT görevlisi Mustafa S. (68) hayatını kaybetti. Evin başka bir odasında yatan çiftin çocuğu durumu fark ederek polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit ederken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Çiftin cenazelerinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
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Balıkesir’de yaşlı çift soba kurbanı
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