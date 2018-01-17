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'nda silahlı saldırı: 3 yaralı

'nda bir börekçide kahvaltı yapan kişilerin üzerine açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 07:22 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 07:23
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 yaralı
Olay saat 05.00 sıralarında Irmak Caddesi'nde bulunan bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre börekçinin önünde kahvaltı yapan 1'i kadın 3 kişiye yaya olarak gelen kişi yada kişiler ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, sokağa giriş çıkışı da kapattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 yaralı
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