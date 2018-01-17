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Beyşehir Gölünde günbatımı bir başka güzel

Gün batımında Beyşehir Gölü’ndeki kartpostallık görüntüler, fotoğraf ve doğa tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 17:41
Beyşehir Gölünde günbatımı bir başka güzel

- Beyşehir İlçe Belediyesinin de canlı yayın kameraları ile ilçe dışında yaşayanlara sanal ortamda izlettirmeye başlattığı Beyşehir'in dünyaca ünlü günbatımı kış mevsiminde de kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler Beyşehir ilçe merkezinde günbatımını daha yakından izlemek için her gün akşam saatlerinde sahil kesimine geliyor. Eşrefoğlu Köprüsü ve Sevgi Adası'nda güneşin battığı anlarda yerini alan fotoğraf tutkunları en iyi kareyi çekebilmek için mesai yapıyor.

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Beyşehir Gölünde günbatımı bir başka güzel
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