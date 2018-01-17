Ceza kesmedi tazminat istedi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
'nin teknik direktörü Ümit Özat
, Twitter'da kendisi hakkında hakarete varan sözler paylaştığı gerekçesiyle hapis cezasına mahkum ettirdiği Fenerbahçe
taraftarına bu kez tazminat davası açtı. Ahmet Doğrul adlı taraftar, 5 yıl önce Twitter'da Özat hakkında, "Ümit Özat'ı FB'li sayan, bizi temsil ettiğini düşünen asrın safıdır. Ümit Özat paraya tapan, ruhunu köpeklere satmış bir boşboğazdır" diye yazdı. Şikâyet üzerine Doğrul aleyhinde dava açıldı. Söz konusu tweet'i kendisinin atmadığını, çalıştığı şirkette başka birinin atmış olabileceğini ileri süren ve suçlamayı kabul etmeyen Ahmet Doğrul, 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Doğrul'un hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Ümit Özat, bu cezayı yeterli bulmayıp tazminat davası açtı. Mahkemeye dava dilekçesi sunan Özat'ın avukatı, "Bu mesaj, müvekkilimin şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olması nedeniyle müvekkilimin kişilik hakları ihlal edilmiştir. Müvekkilim için 2 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.