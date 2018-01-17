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Eski hayvan otlatırken öldürüldü

'da eski hayvan otlattığı yerde pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 10:11
Eski uzman çavuş hayvan otlatırken öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Karlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evli ve 3 çocuk babası eski Nuri Özdemir (49), hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Bir süre sonra Özdemir'i eşi telefonla arayıp ulaşamadı. Akrabalarını arayan eşi, Özdemir'e ulaşamadığını söyleyerek hayvan otlattığı yeri kontrol etmelerini istedi. Akrabaları hayvanları otlattığı yere geldiklerinde, Özdemir'i pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Özdemir'in kafa ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldüğünü tespit etti. Özdemir'in cesedi otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ise katil ya da katilleri bulmak için çalışma başlattı.

BALDIZINI KAÇIRANLARLA HUSUMETLİYDİ

Nuri Özdemir'in bir süre önce bald��zının kaçırıldığı, bu nedenle baldızını kaçıranlarla arasında husumet olduğu belirlendi. Özdemir'in cenazesi otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınarak toprağa verildi.

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