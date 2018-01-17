Hafta sonu hava ısınacak

Sibirya üzerinden gelen ve Türkiye
'yi etkisine alan soğuk ve yağışlı sistem, hafta sonu yurdu terk edecek. Cumartesi günü Türkiye'yi mevsim normallerinde güneşli bir hava bekliyor. İstanbul
luların kar beklentisi ise bir kez daha boşa çıkacak gibi görünüyor. Bugün ve yarın İstanbul'da kar yağma ihtimali düşük. Marmara Bölgesi'nde yarın Bursa
, Edirne
, Balıkesir
, Kırklareli
ve Kocaeli'nde yüksek yerlerde karla karışık yağmur görülebilir. Cumadan itibaren de yağışlı sistem yurdun batısından doğuya doğru kayacak. Cuma günü Marmara ve Ege bölgelerinde yüzünü gösterecek güneş, hafta sonu yurt geneline hâkim olacak. Soğuk hava, yerini sıcak havaya bırakacak. Cumartesi, sadece Hakkâri, Van
, Şırnak, Bitlis ve Muş
'ta kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman "Hava hafta sonuna kadar yağışlı" dedi. Öte yandan Van merkeze bağlı Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
MEVSİM ŞAŞTI MİMOZALAR AÇTI
İstanbul'da Adalar ilçesinin ilkbaharı müjdeleyen simgesi mimozalar bu yıl erken açtı. Ocak ayında açan mimozaları gören Büyükadalılar "Böyle bir durumla ilk kez karşılaştık. Mevsimler karıştı, mimozalar çiçek açtı" diyor. Mimozaların en erken martta açması gerekiyordu. Kış ortasında bahar havasına aldanan mimozalar, adalılara ve Adalar'ı ziyaret edenlere görsel bir şölen sunuyor. Dünyada 300'e yakın çeşidi bulunan mimoza, Adalar'ın karakteristik bitkilerinden biri.
BAHAR GELDİ ZANNETTİ
Nesli
tükenme tehlikesinde olan ve genellikle bahar ve yaz aylarında ortaya çıkan kuyruklu kurbağa, son 45 yılın en sıcak kışını yaşayan Diyarbakır'da ortaya çıktı. 20 santimetre uzunluğundaki kuyruklu kurbağa Dicle Nehri kıyısında doğa yürüyüşçüleri tarafından görüntülendi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, normalde bu türlerin mayısta görüldüğünü ancak bu yıl hava sıcaklığından dolayı ocak ayında ortaya çıktığını söyledi.