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Hava koşulları nedeniyle bazı ve seferleri iptal

ve 'nun bazı seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 07:34 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 07:38
Hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal

İşte iptal edilen seferler;

17.01.2018 07:00 tarihindeki (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

17.01.2018 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

17.01.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

17.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

17.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

17.01.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

17.01.2018 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

17.01.2018 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

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Hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal
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