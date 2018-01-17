Kadın sunucudan şiddet çığlığı

Sunucu Eda Pera Küçük
, sosyal medyada şiddete karşı yardım çığlığı attı. Oyuncu sevgilisi Tolga Pancaroğlu
'nun kendisini darp ettiğini fotoğraflarla duyuran Küçük, "Yalvarıyorum artık, ne olur sesimi duyun" diye yazdı. Eda Pera Küçük, eski sevgilisi oyuncu Tolga Pancaroğlu hakkında kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ve tehdit ettiğini iddia ederek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Küçük'ün şikâyeti ve savcılığın talebi üzerine 10. Aile Mahkemesi koruma kararı çıkardı. Koruma kararını sosyal paylaşım sitesi üzerinden ihlal eden Pancaroğlu geçen yıl 3 gün zorlama hapis yatmıştı. Bu sırada çiftin ortak arkadaşı Deniz Evin, genç sunucuya mesaj atarak "Seni şikâyet edecekti ben durdurdum. Ailen var. Sonu cezaevinde bitecek kurtuluşun yok. Ara konuş. Hayatın kararacak, benden söylemesi" dedi. Küçük'ün şikâyeti üzerine Evin hakkında "tehdit" suçundan başlatılan soruşturma Pancaroğlu dosyasıyla birleştirildi.
'NE OLUR SESİMİ DUYUN'
Eda Pera Küçük, yaşanan olaylar üzerine sosyal medya hesabından, "Yalvarıyorum artık ne olur sesimi duyun. 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum. Öldüresiye dövüldüm, Davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum. Yardım edin" diye yazıp destek istedi. Sunucu Küçük'e sosyal medyadan destek mesajları yağdı.
İlk kez konuşan Tolga Pancaroğlu ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Pancaroğlu, "Bir yıl öncesinde başlayan hukuki bir süreç söz konusu. Devam eden hukuki bir süreci kazanmış gibi göstererek hem Türk adaleti hem de insanlar kandırılmaya çalışılıyor. Hukukta iddia eden ispat etmek zorundadır. Her şey savcılıkta ve dosyalarda mevcuttur ve mahkeme devam etmektedir" ifadesini kullandı.
Twitter kullanıcıları, darp izlerini gösteren fotoğrafları da paylaşan genç kadına, "BeniDeTehditEtsene" etiketiyle destek verdi.