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Kanlı soygunun görüntüleri ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018
Kanlı soygunun görüntüleri ortaya çıktı
'da bir kuyumcu ile soyguncunun hayatını kaybettiği silahlı soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı. Esenler Çinçindere Caddesi'nde Eyüp Sedat Koçer'e (40) ait kuyumcu dükkânına geçen 29 Aralık'ta kara çarşaf giyerek kadın kılığında gelen soyguncular ile işyeri sahibi arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında Gürcistanlı soygunculardan biri öldü. Eyüp Sedat Koçer ile Levani Peltooze (36) de yaralandı. Koçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı halde sürünerek caddeye çıkan Peltooze ise linç edilmekten son anda kurtarıldı. Sahte kimliklerle ülkeye girdikleri belirlenen Gürcü soyguncuların kara çarşafla bir süre çevrede keşif yaptıkları, aniden kuyumcuya girdikleri anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, soyguncular ile kuyumcunun çatışma anları görülüyor. Yerde sürünerek, kaçmaya çalışan soyguncunun ise son anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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Kanlı soygunun görüntüleri ortaya çıktı
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