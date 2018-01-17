Katili babası çıktı!

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren 5 aylık Hadi Aslaner
'i ağladığı için babasının duvara fırlatarak öldürdüğü ortaya çıktı. Pazar gecesi Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine götürülen ve başında darbeler olduğu belirlenen 5 aylık Hadi Aslaner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bebeğin ölümünün ardından polis 36 yaşındaki baba Ahmet Aslaner
ile anne Nazlı Çınar
'ın ifadelerine başvurdu. İfadesi alınan anne önceki akşam serbest bırakıldı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Baba Ahmet Aslaner savcılıkta yapılan sorgulamada suçunu itiraf etti. Baba Aslaner'in, "Olay günü eve alkollü gelmiştim. Bebek ağlamaya başladı. Susturamadım. Sinirim ve alkolün de etkisiyle bebeği duvara çarptım. Bir süre sonra bebekte rahatsızlık belirtileri olunca eşimi eve çağırdım. Birlikte hastaneye götürdük" şeklinde ifade verdiği belirlendi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen
baba, 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Yapılan araştırmada Aslaner'in Nazlı Çınar ile 2014'te evlendiği ve geçen yıl boşanmalarına rağmen birlikte yaşamaya devam ettikleri ortaya çıktı. Evlat katili olan babanın işsiz olduğu, annenin ise bir barda çalıştığı ifade edildi. Çiftin 2.5 yaşında Ecrin adında bir çocukları daha bulunuyor.