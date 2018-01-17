Kayıp 700 bin euro için 6’şar bin TL ceza

İstanbul
'da Münevver Karabulut
'u öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu
'nun evinde cinayet günü bulunan parayı (700 bin euroyu) tutanağa geçirmedikleri ve kamera görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis ile görüntüleri sildikleri öne sürülen 3 site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı. Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8.5 yıldır görülen, üç hâkimin değiştiği davada mahkeme, 6'sı polis 8 sanığı 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı. Bir sanık ise beraat etti.