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Kayıp 700 bin euro için 6’şar bin TL ceza

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018
Kayıp 700 bin euro için 6’şar bin TL ceza
'da 'u öldüren ve cezaevinde intihar eden 'nun evinde cinayet günü bulunan parayı (700 bin euroyu) tutanağa geçirmedikleri ve kamera görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis ile görüntüleri sildikleri öne sürülen 3 site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı. Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8.5 yıldır görülen, üç hâkimin değiştiği davada mahkeme, 6'sı polis 8 sanığı 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı. Bir sanık ise beraat etti.
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Kayıp 700 bin euro için 6’şar bin TL ceza
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