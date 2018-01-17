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Öğrencilerin yaptığı robotlar büyük ilgi gördü

Malatya’da Özel öğrencileri tarafından yapılan robotlar, düzenlenen sergi ile görücüye çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 17:06
Öğrencilerin yaptığı robotlar büyük ilgi gördü

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Robotik şov ve robot sergisine öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. öğrencileri tarafından gerçekleştirilen robot danssı ile öğrenciler hoşça vakit geçirirken gösteri büyük ilgi gördü. Gösterinin ardından öğrenciler tarafından yapılan robotlar sergilendi. Çamlıca Okulları Müdür Yardımcısı Ferdi Polat, bu yıl birinci sınıflardan başlayarak kodlama eğitimi vermeye başladıklarını ifade ederek, "Robotik kodlama, geleceğimiz açısından, çok önemli bir yere sahip. Biz çocuklarımızı yönlendiren değil, geleceğe yön veren olmalarını istiyoruz. da bu yönde çalışmaları var. inşallah robot kodlama eğitimi verilmeye başlanılacaktır" dedi.


Öğrenci velilerinin de kodlama eğitimine ilgisinin büyük olduğunu ifade eden Polat, hem çocuklarımız büyük bir ilgi ile derslerini takip ediyorlar. Ailelerde buna çok önem vermekte. Ailelerimiz de çocuklarımızda bu önemin bilincindeler" şeklinde konuştu.

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Öğrencilerin yaptığı robotlar büyük ilgi gördü
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