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in çevikliği, bürosunun soyulmasını engelledi

Fatih’te in anında müdahalesi sayesinde, şüpheliler bürosu soygununu gerçekleştiremeden kaçtı.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 08:38
Polisin çevikliği, döviz bürosunun soyulmasını engelledi

Alınan bilgiye göre, Laleli'de Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir bürosunda soygun girişiminde bulunuldu. Ancak iş yeri güvenlik alarmının çalması nedeniyle ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Polisi gören şüpheliler, soygunu gerçekleştirmeden olay yerinden kaçtı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen döviz bürosu sahibi Yusuf Şeren, polis ekiplerinin anında müdahalesinin, kendilerini yüklü miktarda bir zarardan kurtardığını söyledi.

İş yerinin otomatik kepengini kapatırken muhtemelen hırsızların uzaktan kumandalı bir cihaz ile anahtarı kopyaladıklarından şüphelendiğini ifade eden Şeren, ''Anında polis arkadaşlar olay yerine gelmişler. Büyük ihtimalle uzaktan kumanda ile kopyalamışlar. İçeri bir girişimde bulunmamışlar ama kepenk açılıyor. Alarm çalınca da büyük ihtimalle panik yapıp kaçıyorlar.'' diye konuştu.

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Polisin çevikliği, döviz bürosunun soyulmasını engelledi
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