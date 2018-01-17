Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Servis minibüsünün taklalar attığı can pazarı kamerada

Servis minibüsünün taklalar attığı can pazarı kamerada

’da bir otomobilin servise çarparak takla atmasına sebep olduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Can pazarının yaşandığı kazada 9 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 17:13
Servis minibüsünün taklalar attığı can pazarı kamerada

Kaza, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Mürsel Öztürk idaresindeki 16 S 6115 plakalı servis minibüsü ana yolda seyir halindeyken, tali yoldan dikkatsizce çıkan Can Şıklar yönetimindeki 06 AFC 440 plakalı otomobilin çarpmasıyla takla atmaya başladı. Minibüs daha sonra refüje düştü.İhbar üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 9 yaralı 112 ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halinde ilerleyen minibüse otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan minibüs orta refüjde duruyor. Kazayla ilgili polis ve jandarmanın da soruşturma başlattığı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Servis minibüsünün taklalar attığı can pazarı kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN