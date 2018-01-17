Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji
den yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa kızıyla fırtına
şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Güney Ege'de bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa hızıyla fırtına, zamanla 9 kuvvetinde 90 km/sa hızıyla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.