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Son Dakika Haberi: 'nde bekleniyor

Son dakika haberi... İşleri Genel Müdürlüğü, ’nde yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli ya karşı uyarıda bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 09:36
Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
den yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa kızıyla şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Güney Ege'de bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa hızıyla fırtına, zamanla 9 kuvvetinde 90 km/sa hızıyla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
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