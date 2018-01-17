Turan Özdemir babasının yanına defnedilecek

Başrol oynadığı "Dondurmam Gaymak
" filmindeki "Ali Usta" rolüyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan tiyatro ve sinema sanatçısı Turan Özdemir
(66), önceki gün İstanbul Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Özdemir, dünyaya geldiği Muğla
'nın Yatağan ilçesinde bugün toprağa verilecek. Evli ve 2 çocuk babası Turan Özdemir için önce İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir tören düzenlenecek. Ardından Yatağan'a götürülecek olan Özdemir, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, eski Yatağan Belediye başkanlarından olan babası Ahmet Necati Özdemir
'in yanına defnedilecek.
YASA BOĞDU
Turan Özdemir'in ardından, aralarında "Dordurmam Gaymak" filminde oynayanların da bulunduğu çok sayıda hemşerisi ile Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.
KİMDİR?
10 Kasım
1952'de Muğla'nın Yatağan ilçesinde dünyaya gelen Turan Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir süre sonra İstanbul'a yerleşti. 2001'den itibaren kamera karşısına geçerek birçok sinema filminde görev aldı. Turan Özdemir, 10 Haziran 2006'da 13. Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü almıştı. Özdemir, "Pis Yedili, Geniş Aile, Adem'in Trenleri, Mavi Gözlü Dev, İki Yabancı, Dondurmam Gaymak, Kadın İsterse, Cennet Mahallesi, Aslı ile Kerem, Tatlı Hayat" gibi filmlerde rol almıştı.