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’da balıkçıların ağına takıldı: Tam 4 metre

’da körfezde avlanan balıkçıların ağına yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında köpekbalığı takıldı. Balıkçılar, Antalya Limanındaki mezat alanına getirdikleri balığı bir süre sergiledikten sonra bir otele sattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 17:09
Antalya’da balıkçıların ağına takıldı: Tam 4 metre

Antalya körfezinde dün sabaha karşı ava çıkan balıkçılar ağları çektiklerinde diğer balıkların arasındaki köpekbalığını görünce şaşkına döndü. Tekneye çekilen köpekbalığı limana getirilip karaya çıkartıldı. Sabah mezatta bir süre sergilenen köpekbalığının bir otele satıldığı bildirildi.

Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, körfezde zaman zaman ağlarına farklı cinslerde köpekbalığı takıldığını ama bunun çok sık yaşanmadığını belirterek "Bu sabah yakalanan balık öyle büyüktü ki, normalde asıp sergiler fotoğrafın�� çekeriz ama bunu kaldırıp asamadık bile. Olduğu haliyle bir otele kilogramı 3 TL'den satıldı" dedi.

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Antalya’da balıkçıların ağına takıldı: Tam 4 metre
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