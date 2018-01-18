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'na ilk kez bir Türk seçildi

Uluslararası ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı , Avrupa ekonomisine yön veren 'nda () senatör olarak görevlendirildi. Edinilen bilgiye göre, dünyada 300 kişi ile sınırlı, bazı kuruluşların liderlerinden oluşan EES arasında TARIMKON'da yer almaya başladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 19:15
Avrupa Ekonomik Senatosu'na ilk kez bir Türk seçildi

KON Genel Başkanı , 'nda senatör olarak görevlendirildi. Görevlendirme ile ilgili tebliğ, senato yetkilisi Iraj Alıpour tarafından yapıldı. TARIMKON Genel Merkezi"nde düzenlenen törenle imzalar atıldı.

Böylece ilk Türk Ekonomi Senatörü unvanını alan TARIMKON Başkanı Yüksel, senatoya kabul edilmesinin için çok önemli olduğunu belirterek, gıda ve tarım konularının her platformda konuşulması gerektiğini ifade etti.

"MİLLİ VE YERLİ PROJELER İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Yüksel, "Milli ve yerli tarım ile ilgili önemli projeleri ülkemize kazandırmayı asli bir görev görmekteyiz. Ülkemize katkı sağlayacak projelerimiz ile ilgili yurt dışında çok fazla ülke ile müşterek çalışmalar sürdürüyoruz. Avrupa Ekonomik Senatosu'nda da ülkemizi kalkındırmak tek gayemiz olacak. Senatonun ilk Türk senatörü olmanın haklı gururu ile durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa Ekonomik Senatosu'na ilk kez bir Türk seçildi
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