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‘Payitaht’ setini ziyaret etti

Kudüs direnişinin sembol ismi Filistinli Fevzi el , dizisinin oyuncuları ile bir araya geldi

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018
Cüneydi ‘Payitaht’ setini ziyaret etti
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle birlikte Filistinlilerin başlattığı protestolarda İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Fevzi el , Türkiye'ye geldi. Zor günleri geride bırakan Cüneydi, Filistin'in bir karış toprağını düşmana vermeyen II. Abdülhamit Han'ın hayatının anlatıldığı '' dizisinin Kocaeli Seka Park'taki setine konuk oldu. Bu özel anlar da aHaber'de ekrana geldi. İsrail askerlerinin işkencesini anlatan Cüneydi, Türkiye ve Abdülhamid sevgisini de dile getirdi. Cüneydi, "Burada eski tarihimizi görüyorum. Gururluyum, iftihar duyuyorum. Bunlar bizim askerlerimiz, bizim ordumuz. İnşallah Filistin'e de bekliyoruz. ve Kudüs'ü özgürleştirmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Hep yanımızda durdu, bütün dünyaya yaşadıklarımızı duyurdu" diye konuştu.
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Cüneydi ‘Payitaht’ setini ziyaret etti
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