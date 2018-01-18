Cüneydi ‘Payitaht’ setini ziyaret etti

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle birlikte Filistinlilerin başlattığı protestolarda İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Fevzi el Cüneydi
, Türkiye'ye geldi. Zor günleri geride bırakan Cüneydi, Filistin'in bir karış toprağını düşmana vermeyen II. Abdülhamit Han'ın hayatının anlatıldığı 'Payitaht Abdülhamid
' dizisinin Kocaeli Seka Park'taki setine konuk oldu. Bu özel anlar da aHaber'de ekrana geldi. İsrail askerlerinin işkencesini anlatan Cüneydi, Türkiye ve Abdülhamid sevgisini de dile getirdi. Cüneydi, "Burada eski tarihimizi görüyorum. Gururluyum, iftihar duyuyorum. Bunlar bizim askerlerimiz, bizim ordumuz. İnşallah Filistin'e de bekliyoruz. Mescid-i Aksa
ve Kudüs'ü özgürleştirmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Hep yanımızda durdu, bütün dünyaya yaşadıklarımızı duyurdu" diye konuştu.