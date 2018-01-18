En güzel Cuma mesajları burada! 19 Ocak en güzel resimli Cuma mesajları

En güzel cuma mesajları burada. 2018 yılının üçüncü Cuma namazı yarın iştirak edilecek. Sizler için özel olarak hazırladığımız en güzel Cuma mesajlarının yanı sıra Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını da haberimizde bulabileceksiniz. Abdest nasıl alınır? Cuma namazı nasıl kılınır? gibi soruların cevapları haberimizde.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

İmanına sadık, ümidini yitirmeyen ve Rabbimizin beratına ulaşan kullardan olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar!?

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma"nın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu Cumalar.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun. Amin!

Hayırlı sabahlar. Melekler daima, duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçiniz olsun. Cennet kapısı nasibiniz olsun. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim. Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte Af diyorum ve sığınıyorum rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de Aff eyle. Hayırlı cumalar...

Yeni güne Bismillah. Cumaya kavuşturan Rabbime şükürler olsun.

Selamların en güzeli sizlerin üzerinize olsun. Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar…

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl! Amin. Hayırlı cumalar.

NASIL ABDEST ALINIR?

Abdest almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.



Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.



Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.



Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.





Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.



Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.



Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.



Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.



Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.



Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.



Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.





Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.



ABDESTİN FARZLARI:



1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.



2. Yüzü yıkamak.



3. Başın dörtte birini meshetmek.



4. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.



Abdestin Sünnetleri:



1. Abdest almaya niyet etmek



2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.



3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak



4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.



5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.



6. Yıkanan organları ovmak.



7. Ağza üç kere su almak.



8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.



9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.



10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.



11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.



12. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.



13. Sakalı olanların sakalını hilallemesi.



14. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.



15. Kulakları meshetmek.



16. Boynu meshetmek.



17. Başın tamamını meshetmek.



18. Parmakların arasını hilallemek.