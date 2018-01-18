İş adamı cinayetinde şok iddia!

Bitez Mahallesi'ndeki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir'in ortadan kaybolmasının ardından, 12 Ocak'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Geçen pazartesi sabahı yeni bir gelişme yaşandı. Eski ortak Mustafa Ö., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Özdemir'i öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö. itirafından sonra cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Ceset, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Cinayet zanlısı Mustafa Ö.'nün dışında, eşi 2 çocuk annesi Tuğba Ö., kayınpederi Ali S., eşinin kız kardeşi Kübra S. ile eşinin annesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları halen sürerken, Özdemir ise dün memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

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