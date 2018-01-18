Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İş adamı cinayetinde şok iddia!

İş adamı cinayetinde şok iddia!

’da Gumsal Beach Club’ın işletmecisi Ali Özdemir’in (46) katil zanlısı eski ortağı Mustafa Ö.’nün(40) ifadesi ortaya çıktı. Emniyette avukatıyla ifade veren Mustafa Ö.’nün, "Ali’yi çok seviyordum, kardeşim gibiydi. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Ona ’Neden bunu yaptın, değer miydi’ dedim. Beni tersledi, boğuşmaya başladık. Kendi silahını aldım, boğuşurken yanlışlıkla silah ateş aldı. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 16:01
İş adamı cinayetinde şok iddia!

Bitez Mahallesi'ndeki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir'in ortadan kaybolmasının ardından, 12 Ocak'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Geçen pazartesi sabahı yeni bir gelişme yaşandı. Eski ortak Mustafa Ö., Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Özdemir'i öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö. itirafından sonra cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Ceset, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Cinayet zanlısı Mustafa Ö.'nün dışında, eşi 2 çocuk annesi Tuğba Ö., kayınpederi Ali S., eşinin kız kardeşi Kübra S. ile eşinin annesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları halen sürerken, Özdemir ise dün memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

'

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İş adamı cinayetinde şok iddia!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN