İş adamından geriye bu fotoğraflar kaldı

Caddebostan İskele Sokak içerisinde 10 gün önce yaşanan olayda bir valeden araç istenmesi sırasında yaşanan tartışmanın ardından çıkan kavgada Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş vurularak hayatını kaybetmişti. İşadamı Murat Oğuzorhan'ın bir arkadaşının doğum günü için gittiği mekânın önünde kavgaya karışan M.K., İ.D., M.G. ve A.G. polis tarafından gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilirken, olay sırasında silahı kullandığı iddia edilen M.H.T. ile yanında bulunan H.E. birlikte olay yerinden kaçmıştı.