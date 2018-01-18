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İş adamından geriye bu fotoğraflar kaldı

İstanbul ’de geçtiğimiz hafta vale cinayetinde hayatını kaybeden işadamı Murat Oğuzorhan’dan geriye doğum gününde çekilmiş görüntüler kaldı. Cinayetin ardından 10 gün geçmesine rağmen olaya karışan 2 kişi hâlâ bulunamazken duruma tepki gösteren Murat Oğuzorhan’ın yakınları cinayetteki sır perdesinin aydınlatılarak şüphelilerin adalete teslim edilmesini istedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 10:55
İş adamından geriye bu fotoğraflar kaldı

Caddebostan İskele Sokak içerisinde 10 gün önce yaşanan olayda bir valeden araç istenmesi sırasında yaşanan tartışmanın ardından çıkan kavgada Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş vurularak hayatını kaybetmişti. İşadamı Murat Oğuzorhan'ın bir arkadaşının doğum günü için gittiği mekânın önünde kavgaya karışan M.K., İ.D., M.G. ve A.G. polis tarafından gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilirken, olay sırasında silahı kullandığı iddia edilen M.H.T. ile yanında bulunan H.E. birlikte olay yerinden kaçmıştı.

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İş adamından geriye bu fotoğraflar kaldı
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