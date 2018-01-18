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Deniz seferleri iptal!

'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu.Olumsuz hava şartları nedeniyle ve bazı seferlerini iptal etti.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 06:54 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 06:57
Deniz seferleri iptal!

Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle ve da bazı seferler iptal edildi:

İDO'da iptal olan seferler:

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:30 - Yenikapi Hızlı Feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'da iptal olan seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

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Deniz seferleri iptal!
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