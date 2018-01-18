Konya’da kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü

Konya
'da pancar yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çumra ilçesinde meydana geldi. Yaşar N. (48) yönetimindeki 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü kamyon, Çumra ilçesi Fethiye yolunda Mustafa Ersarı (39) idaresindeki 42 HA 290 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ersarı, aynı araçtaki eşi Neslihan (39), çocukları Melike (12) ve Ramazan Ersarı (9) olay yerinde öldü.
Kamyon sürücüsü Yaşar N. gözaltına alındı. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.