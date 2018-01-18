Konya’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birbirine yakın 4 evin çinko kaplama olan çatısı yerinden sökülerek yola savruldu. Mahallede bulunan bazı elektrik ve telefon direkleri de devrilerek, enerji nakil hatları koptu.

Sadıkhacı Mahallesi Muhtarı Ömer Topbaş, yerleşim merkezinde yağan yağmurla birlikte aniden etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan birbirine yakın mesafedeki 4 evin çatısının yerinden sökülerek yola savrulduğunu söyledi. Mahalledeki beton elektrik ve telefon direklerinin de devrilerek yıkıldığını ve enerji nakil hatlarının koptuğunu belirten Topbaş, mahallenin elektriksiz kaldığını ifade etti. Topbaş, şans eseri can kaybı yaşanmadığını, yaralananın olmadığını belirterek, MEDAŞ ekiplerinin onarım çalışmaları için mahalleye geldiğini kaydetti. Topbaş, öğlen saatlerinde etkili olan rüzgarın kısa süreli fırtınaya dönüşmesi sonucu bu durumun yaşandığını sözlerine ekledi.