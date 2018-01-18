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'da silahlı kavga: 2 yaralı

'nın Şehzadeler ilçesinde kavga sırasında birbirlerine silahla ateş eden iki kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 07:43 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 07:43
Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi Borsa Caddesi'nde aralarında eskiye dayalı bir husumet olduğu iddia edilen Fuat G. ile Kahraman A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle taraflar silahla birbirlerine ateş etti.

Yaralanan Fuat G. arkadaşları tarafından , diğer yaralı Kahraman A. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı
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