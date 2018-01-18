Nükleer teknolojiyle leblebilik nohut ıslahı

Tefenlili DTB'de projenin ele alındığı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, leblebi sektörünün son yıllarda nohut tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşadığını anımsattı.

Nohut ithalatını azaltmak, iri taneli, kolay soyulabilen, işlem görmeye dayanıklı, yüksek verimli ve hastalığa dayanıklı leblebilik nohut çeşitlerinin geliştirilmesi için DTB'nin çalışma yaptığını aktaran Tefenlili şunları söyledi:

Proje doğrultusunda "Tavas, Yeşilova, Uşak, Sarı-98 nohut çeşitlerinin nükleer teknolojiyle ışınlanarak belirlenen alanlarda ekiminin yapıldığını, nohutların gelişimlerinin yakından takip edilerek karşılaşılan hastalıkların incelendiğini" dile getiren Tefenlili, "Hasat sonrası elde edilen nohut tohumları tekrar ışınlandı. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda ışınlanma, ekim, kontrol ve hasat süreci devam edecek. İnşallah bu projemiz hem leblebi sanayi sektörümüze katkıda bulunacak hem de çiftçimize daha verimli bir ürün olarak karşımıza çıkacak. Borsa olarak biz bu çalışmaya devam ediyoruz, inşallah sonucunu alacağız." dedi.

Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır ise, "Yemeklik nohutla birlikte leblebi sanayisine uygun, hastalık ve zararlara dayanıklı, yüksek verim kapasitesine sahip makineli tarıma elverişli bir çeşit, olmazsa olmazlardan. Yürüttüğümüz çalışmalar belli bir aşamaya geldi." dedi.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAEK-SANEM) yetkilisi Zafer Sağel de nükleer teknolojinin tarımda uygulanması çalışmalarını başarıyla yürüttüklerini belirterek "Leblebilik nohut sorunuyla ilgili bölgeye uygun çeşit geliştirmek için bu projeye dahil olduk. Islah çalışmalarında çeşitli özellikler var. Tüm teknolojik imkanları bölgenin istediği özellikle leblebi sanayisinin ihtiyacını karşılayacak çeşit geliştirmek için kullanıyoruz. Mutasyon tekniğini kullanarak bu çalışmaya katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.