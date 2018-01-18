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Rezidansta partisine baskın!

’da silahlı tehditle haraç topladığı iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan silahlı suç örgütü lideri İsmail A., Çankaya’da saklandığı lüks rezidansta yakalandı. Çek-senet tahsilatı, silahlı tehdit gibi suçlara karıştığı ileri sürülen İsmail A.’nın madde bağımlısı olduğu, saklandığı lüks rezidansta uyuşturucu partileri düzenlediği de iddia edildi.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 15:41
Rezidansta uyuşturucu partisine baskın!

Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çek-senet tahsilatı yapan, tehdit ile para toplayan silahlı suç örgütüyle ilgili yaptığı çalışmada 8 kişiyi gözaltına aldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve aranan örgüt lideri olduğu iddia edilen İsmail A. ise belirlenen adreslerde bulunamadı. Organize ekipleri, yaptıkları fiziki-teknik takipte İsmail A.'nın Çankaya İlçesi'nde lüks bir rezidansta kaldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda İsmail A., gözaltına alındı.

POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİ

Baskında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, İsmail A.'nın karşısında polisi görünce şoka girdiği belirtildi. bağımlısı olduğu bildirilen İsmail A.'nın, saklandığı lüks rezidansta sık sık partiler verdiği kaydedildi.

Hürriyet

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Rezidansta uyuşturucu partisine baskın!
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