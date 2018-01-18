Rezidansta uyuşturucu partisine baskın!

Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çek-senet tahsilatı yapan, tehdit ile para toplayan silahlı suç örgütüyle ilgili yaptığı çalışmada 8 kişiyi gözaltına aldı.



Hakkında yakalama kararı bulunan ve aranan örgüt lideri olduğu iddia edilen İsmail A. ise belirlenen adreslerde bulunamadı. Organize ekipleri, yaptıkları fiziki-teknik takipte İsmail A.'nın Çankaya İlçesi'nde lüks bir rezidansta kaldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda İsmail A., gözaltına alındı.



POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİ



Baskında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, İsmail A.'nın karşısında polisi görünce şoka girdiği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu bildirilen İsmail A.'nın, saklandığı lüks rezidansta sık sık partiler verdiği kaydedildi.

Hürriyet