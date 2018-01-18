Safran Çayındaki kirlilik araştırılıyor

Gediz Nehri'nin temizlenmesine yönelik Atık Su Arıtma Tesisleri'ni tek tek işletmeye alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların nefes almasını sağlayan Atatürk Kent Parkı içinden geçen Safran Deresi'nde meydana gelen kirlilik için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yetkilileri ve Kenan Evren Sanayi Sitesi Yönetimi'nin katıldığı toplantı hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Toplantıda Safran Deresi'yle ilgili olarak basında yer alan fotoğraflar ve görüntüler gösterildi. Kirliliğin oluşumu ve muhtemel kaynakları konusunda bilgiler aktarıldı. Toplantı sonrasında kirliliğin yaşanması muhtemel yerlerde incelemeler yapıldı. Meydana gelen kirliliğin, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Kenan Evren Sanayi Sitesi (KESS) arasında yer alan yağmur suyu hatlarından kaynaklandığı yönünde karara varıldı" dedi.

YAĞMUR SUYU HATLARINDA DENETİM YAPILACAK

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, yapılan toplantıda kirliliğin oluşumunun önlenmesi ve kirliliğin tespiti için denetim yapılması kararı alındığını belirterek, "OSB ve KESS'den gelen ayrı ayrı yağmur suyu hatları var. Bu hatlar üzerinde incelemeler yapılacak. İncelemenin yapılamayacağı yerlerde bacalar açılarak kontrolü sağlanacak. Olası bir kirlenme durumunda kurum yetkilileri acilen kontrollerini yaparak, kirliliğin kaynağı tespit edilecek. Kurumlar burada ortak çalışma yaparak kontrol ve denetimlerde bulunacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bakanlığa aktardığı konu üzerinde kirliliğe neden olan kaynak tespit edilerek gerekli idari yaptırımlar uygulanacak" diye konuştu.

SAFRAN DERESİ'NİN SON NOKTASI GEDİZ NEHRİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye gösterdiği duyarlılık ile merkez ve ilçelerde bulunan mevcut arıtma tesislerini yenileyerek, olmayan yerlerde de sıfırdan yaparak tesisleri işletmeye aldığını hatırlatan Yıldırım, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye karşı duyarlılığımız her zaman devam etmektedir. Bu yönde çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Safran Deresi'nde de meydana gelen kirlenmenin önüne geçmek için gerekli denetim ve kontrol mekanizmalarını harekete geçirdik. Bu derenin döküldüğü son nokta Gediz Nehri'dir. Gediz Nehri'nin temizlenmesine yönelik çalışmalarımız kamuoyu tarafından yakından bilinmektedir. Çevreye verdiğimiz önem sadece çevre ile sınırlı değildir. Çevreyi kullanan vatandaşlarımızın da sağlığını ön plana alarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir" ifadelerini kullandı.