Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Şiddetli rüzgar kemeri devirdi

Şiddetli rüzgar kemeri devirdi

’de şiddetli rüzgar nedeniyle belediyenin yılbaşı süslemeleri için yaptığı kemer devrildi. Kemerin gece devrilmesi faciayı önlerken, şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 10:04
Şiddetli rüzgar kemeri devirdi

Yılbaşı kutlamaları çerçevesinde yaptırılan süslemelerden olan Alsancak'taki Şevket Özçelik Sokak'ta bulunan ışıklı kemer, saatte 35 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde devrildi. Gazi İlköğretim Okulu'nun köşesinde bulunan ve gündüz saatlerinde binlerce kişinin geçtiği sokaktaki kemerin gece devrilmesi olası bir faciayı önledi. Konak Belediyesi zabıta ekipleri, kemerin etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İZDENİZ SEFERLERİ İPTAL OLDU

Öte yandan şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin iptal edildiği duyurdu. ��ZDENİZ'den yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu ve araba vapuru seferleri geçici süre iptal edilmiştir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şiddetli rüzgar kemeri devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN