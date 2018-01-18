Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü

’nin Kocasinan ilçesinde 23 yaşındaki şahıs, tartıştığı babasını bıçakla boğazını keserek öldürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 09:35
Tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Serçeönü mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre F.D. (23) ile babası H.D. (52) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.D. bıçakla babası H.D.'nin boğazını kesti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL EVLAT GÖZALTINA ALINDI

Polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de ikamette delil topladı. Yapılan çalışmalar sonrasında şüphelisi olarak F.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.D.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNE VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜLER

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN