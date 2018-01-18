Usta oyuncuya son veda

'Dondurmam Gaymak' filmiyle Türkiye'ye adını duyuran ve İstanbul'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ödüllü oyuncu Turan Özdemir
dün toprağa verildi. Özdemir için önce tiyatroya başladığı İzmir'de tören düzenlendi. Konuşmaların ardından Özdemir'in cenazesinin bulunduğu tabut önünden saygı geçişi yapıldı. Bu sırada kızı Ezgi Özdemir, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Özdemir'in cenazesi daha sonra memleketi Yatağan'a götürülerek Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda babasının yanına defnedildi.