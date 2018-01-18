Yaralı yunusa suni teneffüs de yetmedi

Yalova
'nın Çınarcık ilçesinde Taşliman sahilinde yaralı olarak kıyıya vuran yavru yunusu görenler zabıta ve veterinerlik birimlerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen personel, yunusu hayatta tutmak için seferber oldu. Hayvanı tekrar hayata döndürmek için denize giren görevliler, hareketsiz olduğu için kıyıya çıkardıkları yunusun birçok yerinden yaralandığını belirledi. Kıyıda bulunan balıkçı teknesinin içini su dolduran belediye çalışanları, yunusu bu kez burada kurtarmak içine çaba harcadı. Tekrar denize alınan yavru yunus, uygulanan suni teneffüse ve tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Soğuk havaya ve suya rağmen denizin içinde balığı kurtarmak için büyük mücadele veren görevliler, hayata döndüremedikleri yunusu incelenmek üzere Çınarcık Belediyesi'ne götürdü.
Belediye veteriner hekimi Nesrin Fakirullahoğlu, "Yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Ben de müdahalede bulundum ama yunusumuz çok çeşitli yerlerinden darbe almıştı. Kurtaramadığımız için üzgünüz" dedi.